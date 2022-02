Anna Valle: fiction, età, figli, marito, malattia e film dell’ex Miss Italia

Chi è Anna Valle: l’attrice lanciata nel mondo dello spettacolo da Miss Italia nel 1995, ha avuto una ricca esperienza sia nelle fiction sia sul grande schermo.

Chi è Anna Valle: età

Anna Valle è nata a Roma il 19 giugno 1975. Durante l’adolescenza si trasferisce con la madre a Lentini, in provincia di Siracusa. Si diploma presso il Liceo Classico, cominciando da giovanissima ad interessarsi del teatro. Anna si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania. Nel frattempo, durante il tempo libero, affianca i suoi genitori nella gestione di un negozio di intimo.

Raggiunge la notorietà nel 1995 quando viene eletta Miss Italia. Nel 1996 partecipa a Miss Universo e prende parte al videoclip della canzone “Giovane amante mia” di Gianni Morandi.

Anna Valle: figli e marito

Anna Valle è sposata con Ulisse Lendaro, regista, attore, produttore teatrale e anche avvocato. Hanno due bambini: Ginevra (nata nel 2008), e Leonardo (nato nel 2013).

Anna Valle: fiction e film

Esordisce in tv nel 1999, nella fiction Rai Commesse. Partecipa poi a diverse fiction: Atelier Fontana – Le sorelle della moda (2010) , Un amore e una vendetta (2011), Questo nostro amore (2012), Sorelle (2017), La compagnia del cigno (2019). Nel 2021 è protagonista di Luce dei tuoi occhi, fiction Mediaset dalla straordinaria fortuna.

La sua carriera di attrice arriva anche al cinema e partecipa nel film “Le faremo tanto male” (1998) del regista Pino Quartullo. Poi ci sono anche altri come Sottovento! (2001, di Stefano Vicario), MissTake (2008, di Filippo Cipriano), Carnera – The Walking Mountain, (2008, di Renzo Martinelli), L’età imperfetta (2017, di Ulisse Lendaro).

Malattia dell’ex Miss Italia

Al settimanale “Ok Salute”, l’attrice avrebbe svelato di soffrire di sindrome del colon irritabile ma nessuna patologia in particolare. In una successiva intervista ha voluto chiarire: “C’è una notizia falsa che riguarda la mia salute. Si dice che io soffro di una patologia.” Ha spiegato l’ex Miss Italia, “Non è assolutamente vero. Per mia fortuna godo di ottima salute, che in un momento come questo non è una cosa da dare per scontata e neanche da trattare così superficialmente.”