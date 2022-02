Lea, un nuovo giorno: cast, puntate, trama e protagonisti

La fiction “Lea, Un nuovo giorno” debutterà in prima serata su Rai 1 a partire da martedì 8 febbraio: ecco svelati cast, trama e anticipazioni della nuova fiction.

Lea, un nuovo giorno: puntate e trama

Nella prima serata di martedì 8 febbraio, andrà in onda su Rai 1 il primo episodio della prima stagione di “Lea, Un nuovo giorno”, con protagonista Anna Valle e Giorgio Pasotti.

La nuova fiction Rai si compone di quattro episodi da circa 100 minuti e andrà in onda per quattro martedì a partire dall’8 febbraio. L’ultimo appuntamento con la serie, quindi, è previsto per il 1° marzo.

“Lea, Un nuovo giorno” è ambientato in un ospedale e tratta un argomento estremamente delicato ossia il lutto perinatale.

Per quanto riguarda la trama della fiction, realizzata da Rai Fiction in collaborazione con Banijay Studios Italy e con la regia di Isabella Leoni, la storia segue le vicende dell’infermiera pediatrica Lea Castelli, interpretata da Anna Valle, che si ritrasferisce a Ferrara dopo aver divorziato dal marito Marco Colomba, interpretato da Giorgio Pasotti. La coppia si è separata dopo il la perdita del loro primo figlio, deceduto all’ottavo mese di gravidanza. In seguito all’episodio, la protagonista ha scoperto di non poter più rimanere incinta e ha deciso di dedicare tutta se stessa al lavoro, sfruttando la sua empatia per aiutare i piccoli pazienti del reparto.

La pace apparentemente ritrovata dalla protagonista, tuttavia, va in frantumi nel momento in cui l’ex marito diventa il nuovo primario dell’ospedale in cui lavora.

Intanto, a Ferrara, Lea Castelli incontra Arturo Minerva (Mehmet Güsür), un musicista rock e padre single che arriva presso la struttura ospedaliera per ricoverare sua figlia, Martina.

Infine, l’infermiera pediatrica interpretata da Anna Valle dovrà confrontarsi anche con la nuova compagna dell’ex marito, ginecologa e sua ex migliore amica.

Protagonisti e cast di “Lea, un nuovo giorno”

La fiction Rai “Lea, Un nuovo giorno” è stata girata a Roma e ha come protagonisti Anna Valle, nel ruolo di Lea Castelli, e Giorgio Pasotti, nel ruolo di Marco Colomba.

Il cast completo della serie è il seguente: