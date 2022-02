Giorgio Pasotti: moglie, figli, età, fisico e film

Giorgio Pasotti, chi è: l’attore sarà protagonista, insieme ad Anna Valle, della nuova fiction Rai intitolata “Lea, Un nuovo giorno”.

Giorgio Pasotti: moglie, figli, età

Giorgio Pasotti è uno degli attori più noti nel panorama del piccolo e grande schermo italiano che, a partire da martedì 8 febbraio, tornerà in televisione nei panni di Marco Colomba nella serie “Lea, un nuovo giorno”. Nella fiction, l’artista sarà coprotagonista insieme alla collega Anna Valle.

Nato a Bergamo il 22 giugno 19973, Giorgio Pasotti ha 48 anni, è del segno zodiacali Gemelli ed è alto 172 centimetri.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, l’attore ha avuto diverse relazioni nel corso degli anni che hanno animato la cronaca rosa nazionale. Ha avuto, infatti, una liaison con la cantante Elisa, incontrata sul set del video Luce. Tra il 2008 e il 2009, gli è stato attribuito un flirt con Giulia Michelini. Successivamente, è stato legato alla collega e attrice Nicoletta Romanoff: la coppia ha avuto una figlia nata il 19 gennaio 2010, chiamata Maria.

Dal 2017, è fidanzato con la modella e attrice Claudia Tosoni, conosciuta durante lo spettacolo teatrale Sogno d’una notte di mezza estate.

Nonostante le tante ex compagne collezionate dall’attore, non si è mai sposato e, di conseguenza, non ha mai avuto né una moglie né una ex moglie.

Chi è Giorgio Pasotti: carriera e film dell’attore

Per quanto riguarda la carriera di Giorgio Pasotti, l’attore ha collaborato alla realizzazione di numerose fiction e pellicole.

A questo proposito, tra i suoi film approdanti sul grande schermo di maggiore successo possono essere annoverati:

L’ultimo bacio, regia di Gabriele Muccino (2000)

Le rose del deserto, regia di Mario Monicelli (2006)

Voce del verbo amore, regia di Andrea Manni (2007)

Baciami ancora, regia di Gabriele Muccino (2010)

La grande bellezza, regia di Paolo Sorrentino (2013)

Io, Arlecchino, regia di Giorgio Pasotti e Matteo Bini (2015)

Tulipani – Amore, onore e una bicicletta, regia di Mike van Diem (2017)

Nove lune e mezza, regia di Michela Andreozzi (2017)

Lectura Ovidii, regia di Davide Cavuti (2019)

Abbi fede, regia di Giorgio Pasotti (2020)

Tra le fiction, invece, possono essere citate: