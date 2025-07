Un duro colpo alla corruzione e ai reati contro la Pubblica Amministrazione è stato inferto questa mattina dalla Guardia di Finanza di Lecce, che ha eseguito 13 misure cautelari personali.

L’operazione, scattata su richiesta della Procura della Repubblica di Lecce e con provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari, ha portato all’arresto di una persona in carcere e sette ai domiciliari.

L’articolata attività d’indagine, coordinata dalla Procura e condotta dalla Compagnia di Gallipoli, ha scoperchiato un sistema di appalti pilotati e concorsi pubblici truccati nel Comune di Sannicola. Non solo arresti: sono state emesse anche misure interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione nei confronti di due imprenditori, e obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria per altre tre persone.

Appalti truccati a Lecce: la Guardia di Finanza ha eseguito 8 arresti per corruzione

Sono ben 29 gli indagati, tra amministratori e funzionari pubblici, professionisti e imprenditori, che dovranno rispondere a vario titolo di reati gravissimi. Tra le accuse spiccano l’associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbata libertà degli incanti, frode in pubbliche forniture, peculato, falsa testimonianza, intercettazione abusiva, truffa aggravata ai danni dello Stato e per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso in atti pubblici, e falsificazione in graduatorie di concorsi pubblici e documenti di gara.

Le indagini hanno rivelato un modus operandi consolidato: diverse procedure di appalto venivano sistematicamente inquinate. La scelta del contraente, in molti casi, veniva fraudolentemente indirizzata verso soggetti economici o candidati conniventi e vicini ad amministratori pubblici di spicco del Comune di Sannicola. Un meccanismo perverso che, secondo gli investigatori, serviva anche ad alimentare il bacino elettorale degli stessi amministratori.