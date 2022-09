Aquaman: trama, cast, dove vederlo e attore del film in onda su Italia 1

Quali sono la trama e il cast di Aquaman? La pellicola con protagonista Jason Momoa andrà in onda in prima serata su Italia 1.

Quali sono la trama e il cast di Aquaman? La pellicola con protagonista Jason Momoa andrà in onda in prima serata su Italia 1 domenica 11 settembre 2022.

Aquaman: trama e dove vederlo

Aquaman è un film diretto da James Wan uscito nel 2018 che si ispira all’omonimo personaggio della DC Comics. La pellicola è stata prodotta dalla Warner Bros in collaborazione con la DC Entertainment ed è stata distribuita dalla stessa Warner Bros. Si tratta, inoltre, del seso film del DC Exended Universe. Tra gli attori principali che hanno collaborato al progetto sono stati Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen Il, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Patrick Wilson e Dolph Lundgren.

Le vicende narrate nel film sono ambientate dopo quanto accaduto in Justice League e sono incentrate sul personaggio di Arthur Curry (Jason Momoa), figlio della regina di Atlantide, Atlanna, e del guardiano del faro Thomas Curry. I due si sono incontrati nel 1985 quando Atlanna ha lasciato il suo mondo per evitare di sposare Barox, futuro re di Atlantide. La famiglia, dopo essere stata attaccata dalle guardie di Atlantide, riesce a mettersi in salvo ma l’ex regina decide affidare Arthur alle cure del padre e andare via.

Nel presente, dopo la battaglia contro Steppenwolf e il suo esercito, Arthur continua a condurre una doppia vita lottando contro il crimine nell’anonimato. Con Atlantide gravata da una severa minaccia, tuttavia, l’uomo decide di seguire Mera(incontrata durante lo scontro con Steppenwolf) e vincere le sue iniziali titubanze per ripristinare la pace.

Cast e attore protagonista del film in onda su Italia 1

