Arcuri: “E’ stato un anno straordinario. Sono onorato di aver servito il mio Paese. Figliuolo saprà affrontare con competenza il suo compito”

“Oggi si è conclusa la mia esperienza da Commissario per l’Emergenza Covid 19. E’ stato un anno straordinario e sono riconoscente a chi mi ha dato la possibilità di occuparmi della più grande emergenza che la storia recente ricordi”. E’ quanto afferma l’ex Commissario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, in merito la nomina, al suo posto, del generale Francesco Paolo Figliuolo (leggi l’articolo). “Sono onorato di aver potuto servire il mio Paese – aggiunge ancora – in una stagione così drammatica. Voglio ringraziare la mia squadra, le donne e gli uomini che con dedizione, abnegazione e professionalità mi hanno permesso di svolgere al meglio l’incarico affidatomi. Auguro al generale Francesco Paolo Figliuolo buon lavoro, certo che saprà affrontare con competenza il compito cui è stato chiamato”.