Arena Suzuki ’60 ’70’ ’80 e…’90: scaletta canzoni, cantanti e diretta tv dell’evento

Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90 è l’evento musicale targato Rai diviso su tre prime serate. Si parte sabato 17 settembre 2022 in onda su Rai 1 con la conduzione di Amdeus. tanti cantanti italiani ed internazionali saliranno sul palco dell’Arena di Verona.

Arena Suzuki ’60 ’70’ ’80 e…’90: scaletta canzoni e cantanti

“Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90” è un programma di Rai diviso su tre serate. Si parte sabato 17 settembre 2022 con tanti artisti ed ospiti dall’Arena di Verona. Durante le tre serate ci saranno 46 artisti, tra italiani e internazionali. A condurre c’è Amadeus che è affiancato da Massimo Alberti in ognuna delle serate previste. I due faranno anche i dj.

Nel primo appuntamento, ecco i cantanti con i rispettivi brani portati sul palco in ordine d’uscita:

Gloria Ganyor: I will survive

Orchestral Manoeuvres in the Dark: Enola Gay

Ricchi e poveri: Sarà perchè ti amo

Ornella Vanoni: L’appuntamento

Umberto Balsamo: Balla

Neri per caso: Le ragazze

Gianluca Grignani: Destinazione Paradiso

Richard Sanderson: Reality da Il tempo delle mele

Paul Young: Love of the Common People

La Bouche: Be my lover

Leroy Gomez – Santa Esmeralda: Don’t let me be misunderstood

Maggie Reilly: Moonlight shadow

Eiffel 65: Blue (Da Ba Dee)

The Soundlovers: Surrender

Lee John – Imagination: Just an illusion

La diretta tv dell’evento

Oltre al live in presenza, sarà possibile seguire l’evento musicale anche in diretta tv e in streaming. Prevista la messa in onda in prima serata su Rai 1 e la diretta streaming sull’app di RaiPlay. Le tre puntate sono state pre-registrate tra il 12 e il 14 settembre e hanno visto una grandissima affluenza all’Arena di Verona. Radio 2 è la radio partner dell’evento.