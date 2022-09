Arena Suzuki ’60 ’70’ ’80 e…’90, seconda serata: scaletta canzoni, cantanti e diretta tv dell’evento

Arena Suzuki ’60 ’70’ ’80 e…’90: continuano gli appuntamenti dell’evento musicale diviso per tre serate. Si è iniziato sabato 17 settembre 2022 in onda su Rai 1 con la conduzione di Amdeus. Anche per il secondo appuntamento sono previsti tanti cantanti italiani ed internazionali che saliranno sul palco dell’Arena di Verona.

Arena Suzuki ’60 ’70’ ’80 e…’90, seconda serata: scaletta canzoni e cantanti

“Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90” è un programma di Rai diviso su tre serate. Si è iniziato sabato 17 e si continua sabato 24 settembre 2022 on tanti artisti ed ospiti dall’Arena di Verona. Durante le tre serate ci saranno 46 artisti, tra italiani e internazionali. A condurre c’è Amadeus che è affiancato da Massimo Alberti in ognuna delle serate previste. I due faranno anche i dj.

Nel secondo appuntamento, ecco i cantanti con i rispettivi brani portati sul palco: Dik Dik con “L’isola di Wight”, Double Dee con “Found Love”, Rockets con “On the road again”, Matia Bazar con “Ti sento“, Double You con “Please Don’t Go”, Haddway con “What is love”, I Cugini di Campagna con “Anima mia”, Nik Kershaw con “The riddle”, Fabio Concato con “Domenica Bestiale“, Rita Pavone con “Il ballo del mattone”, Fools Garden con “Lemon Tree”, Amii Stewart con “Knock on wood”. Poi, si continua con Holly Johnson (Frankie Goes To Hollywood) con “Relax”, The Trammps con “Disco Inferno”, Aqua con “Barbie Girl”, Raf con “Sei la più bella del mondo”, Katrina (Katrina & The Waves) con “Walking on Sunshine”.

La diretta tv dell’evento