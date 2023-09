Arena Suzuki dai 60 ai 2000, puntata del 23 settembre: scaletta, ospiti e dove vedere in tv

Arena Suzuki dai 60 ai 2000 arriva in tv in prima serata sabato 23 settembre 2023 con la conduzione di Amadeus.

Arena Suzuki dai 60 ai 2000 arriva in tv in prima serata sabato 23 settembre 2023 per quello che è il primo appuntamento di tre che andranno sempre in televisione nei prossimi giorni. Ecco la scaletta dei cantanti con i propri brani.

Arena Suzuki dai 60 ai 2000, puntata del 23 settembre: scaletta e ospiti

Arriva in tv lo spettacolo Arena Suzuki dai 60 ai 2000 con la puntata del 23 settembre 2023 che riprende i live del 18 settembre che ha visto la partecipazione di oltre 30.000 spettatori e registrato il sold-out. Si tratta della terza edizione all’Arena di Verona e con la conduzione di Amadeus. Tanti cantanti hanno preso parte all’evento musicale portando le proprie canzoni. Sono attesi ospiti internazionali davvero eccezionali, dai Simple Minds a Natalie Imbruglia. Inoltre, lo stesso Amadeus torna nelle vesti di DJ per far ballare tutti con le sue compilation. Ecco la scaletta della prima serata proposta in tv.

Simple Minds con “Don’t You (Forget About Me)”

Trevor Horn (The Buggles) con “Video Killed The Radio Star”

Paola & Chiara con “Vamos A Bailar”

Haddaway con “What Is Love”

Alan Sorrenti con “Figli delle stelle”

Captain Sensible con “Wot”

Las Ketchup con “Aserejé”

Irene Grandi con “Bruci la città”

Tavares con “More Than A Woman”

Doctor & The Medics con “Spirit In The Sky”

Iva Zanicchi con “Zingara”

Rednex con “Cotton Eye Joe”

Adriano Pappalardo con “Ricominciamo”

The Sugarhill Gang con “Rapper’s Delight”

Renga Nek con “Angelo” e “Laura non c’è”

Dove vedere in tv

L’evento della prima serata va andrà in onda il 23 settembre su Rai 1, a partire dalle 21.20. Ovviamente sarà possibile seguirlo anche in streaming sull’app di RaiPlay. Le altre due serate saranno trasmesse in tv mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre.