A Dubai completato con successo il test col taxi volante elettrico

Milano, 1 lug. (askanews) – A Dubai è stato completato con successo il primo volo di prova di un taxi aereo completamente elettrico, in vista del suo lancio previsto per il 2026. Il velivolo, sviluppato dalla statunitense Joby Aviation, può volare per circa 160 chilometri a una velocità di 320 km/h. L’obiettivo di questo mezzo è di offrire un’alternativa al traffico congestionato della metropoli emiratina, riducendo ad esempio i tempi di percorrenza dall’aeroporto di Dubai a Palm Jumeirah da 45 a soli 12 minuti.L’aereo taxi si muove con decollo e atterraggio verticale, volo in modalità alata. Dubai ha definito corridoi aerei specifici per taxi volanti e droni cargo e regolamentazione in anticipo rispetto a molte altre realtà internazionali. Il modello di velivolo impiegato, noto come S4, è dotato di un sistema di propulsione a sei rotori, capace di trasportare un pilota e fino a quattro passeggeri.