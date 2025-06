Al via G7 in Canada, leader Ue provano mediazione su dazi e Ucraina

Kananaskis, 16 giu. (askanews) – Si aprono i lavori in Canada del G7, a Kananaskis, ai piedi delle Rocky Mountains, dove i già difficili colloqui fra Donald Trump e gli altri leader su Ucraina e dazi, saranno ulteriormente complicati dal conflitto fra Israele e Iran, che monopolizzerà i discorsi. Il lavoro di mediazione è cominciato alla vigilia dell’apertura ufficiale con un lungo e informale colloquio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro britannico Keir Starmer e il primo ministro canadese Mark Carney. Merz e Starmer si sono ulteriorimente incontrati in due bilaterali con Meloni.Ci sarà da lavorare per trovare una posizione comune e elaborare un documento congiunto finale sulla crisi in Medioriente fra Israele e Iran, che Trump ha detto di voler risolvere usando Putin come mediatore – fra la contrarietà degli altri leader – e i dazi, su cui si farà il punto grazie anche alla presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.