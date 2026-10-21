Abbonati
21/10/2026
11:10
Manovra legge elettorale campo largo Guerra in Ucraina gaza
Redazione

Albania, ottavo giorno di scontri tra manifestanti e polizia

Google Aggiungi La Notizia come Fonte preferita X Segui La Notizia su X Instagram Segui La Notizia su Instagram

Tirana, 20 ott. (askanews) – Nella capitale albanese, Tirana, i manifestanti fronteggiano la polizia in assetto antisommossa per l’ottavo giorno consecutivo di scontri, spinti da nuove richieste per migliori condizioni universitarie, dalla rabbia per la corruzione e dal rinnovato appello alle dimissioni del premier di centro-sinistra. In mattinata, centinaia di docenti universitari hanno sfilato in solidarietà con i manifestanti per condannare le violenze della polizia contro gli studenti.

 

Leggi anche