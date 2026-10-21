Albania, ottavo giorno di scontri tra manifestanti e polizia

Tirana, 20 ott. (askanews) – Nella capitale albanese, Tirana, i manifestanti fronteggiano la polizia in assetto antisommossa per l’ottavo giorno consecutivo di scontri, spinti da nuove richieste per migliori condizioni universitarie, dalla rabbia per la corruzione e dal rinnovato appello alle dimissioni del premier di centro-sinistra. In mattinata, centinaia di docenti universitari hanno sfilato in solidarietà con i manifestanti per condannare le violenze della polizia contro gli studenti.
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