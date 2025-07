Almeno 105 morti e 530 feriti in 24 ore a Gaza

Roma, 9 lug. (askanews) – Dense nuvole di fumo sopra Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale, dopo un attacco aereo israeliano. La difesa civile di Gaza ha dichiarato il 9 luglio che 20 persone, tra cui almeno sei bambini, sono state uccise in due attacchi aerei israeliani durante la notte nel territorio palestinese devastato da 21 mesi di guerra.Ma sarebbero almeno 105 i palestinesi morti e altri 530 i feriti degli attacchi messi a segno dalle forze israeliane nelle ultime 24 ore nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il ministero della Sanità dell’enclave palestinese, facendo salire a 57.680 il numero dei morti dall’inizio del conflitto, il 7 ottobre 2023; i feriti nel frattempo sono 137.409.Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, ha intanto annunciato che Israele negozierà un cessate il fuocopermanente nella Striscia di Gaza, se si arriverà a un accordo su una tregua temporanea. Saar ha ricordato in conferenza stampa a Bratislava con l’omologo slovacco, Juraj Blanar, che Israele ha garantito di essere seria nella sua intenzione di raggiungere un accordo sugli ostaggi e su un cessate il fuoco a Gaza”. “Credo che sia fattibile”, ha detto Saar, citato dal Times of Israel.