Appello Msf a leader Ue: non siate complici, stop carneficina a Gaza

Bruxelles, 17 giu. (askanews) – Medici senza frontiere (Msf) chiede all’Ue di “esercitare una reale pressione su Israele” per porre fine alla “carneficina” a Gaza, mentre il suo Segretario generale teme che il conflitto israelo-iraniano stia distogliendo l’attenzione dalla Striscia di Gaza.”Per quanto riguarda l’escalation in Medio Oriente, ovviamente, come tutti, la stiamo osservando con grande paura e trepidazionesiamo preoccupati che, in conseguenza di ciò, gli occhi possano essere distolti da quello che è un orrore quotidiano e continuo a Gaza e in Cisgiordania”, ha detto Christopher Lockyear.Poi l’appello ai leader europei: “Continuerete a rimanere complici con la vostra inazione? – ha detto – continuerete a rilasciare vuote dichiarazioni di preoccupazione per la situazione a Gaza mentre inviate le armi che uccidono e mutilano i bambini che noi curiamo ogni giorno? Questo è un momento che richiede più delle parole, richiede coraggio politico, responsabilità legale e impegno morale per porre immediatamente fine alle sofferenze del popolo di Gaza”.