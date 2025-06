Argentina, migliaia di persone in piazza contro le misure di austerità

Buenos Aires, 5 giu. (askanews) – Migliaia di manifestanti, tra cui attiviste per i diritti delle donne, si uniscono ai pensionati nella manifestazione settimanale a Buenos Aires contro le misure di austerità del presidente Javier Milei. “Ciò che viene chiesto è che i pensionati possano vivere con quello che percepiamo noi, il che è una vergogna”, afferma Suzana Rivada, una pensionata. “E come femministe, non abbiamo altro da fare che abbracciare questa lotta e invitare tutti i settori colpiti a unirsi a questa protesta in modo multisettoriale, trasversale e anche femminista”, aggiunge Lucia Cavallero, militante femminista.