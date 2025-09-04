Bandiera Gaza su sede governo Scozia: “Riconoscere Stato Palestina”

Edimburgo, 4 set. (askanews) – La Scozia ha issato la bandiera palestinese sulla facciata della St. Andrew’s House, sede del governo scozzese, mentre il premier scozzese John Swinney – in un intervento sulla situazione a Gaza al Parlamento scozzese – ha chiesto il “riconoscimento immediato” dello Stato di Palestina da parte del governo britannico e un’azione più decisa contro Israele in merito alla crisi umanitaria a Gaza. “La decisione del gabinetto di sicurezza israeliano di occupare Gaza City il mese scorso è stata condannata dal Regno Unito, dalla maggioranza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e da alti funzionari delle Nazioni Unite. Ancora una volta, il governo israeliano non ha prestato attenzione. Dobbiamo agire. Il governo del Regno Unito deve agire. Chiedo pertanto l’immediato riconoscimento dello Stato palestinese, sanzioni più severe contro i complici degli insediamenti illegali e l’imposizione di sanzioni ai membri del gabinetto di sicurezza israeliano che si rendono complici degli orrori che affliggono i civili a Gaza City”, ha detto al parlamento scozzese Swinney. “Mentre accolgo con favore l’intento alla base della decisione del governo britannico di riconoscere uno Stato palestinese all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di questo mese, il riconoscimento non deve essere condizionato e dovrebbe essere irreversibile. È un diritto dei palestinesi, non un regalo di potenze internazionali, e deve essere sostenuto da sanzioni contro il governo israeliano. Una soluzione a due Stati è l’unico modo in cui i popoli palestinese e israeliano possano avere un futuro, vivendo fianco a fianco in pace e sicurezza. Il popolo palestinese e il popolo israeliano non meritano di meno”, ha aggiunto.