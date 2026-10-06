Bulgaria: due navi attaccate con droni nel Mar Nero, “inaccettabile”

Roma, 6 ott. (askanews) – Il primo ministro bulgaro Rumen Radev ha denunciato un attacco con droni contro due navi nel Mar Nero, definendolo “assolutamente inaccettabile” e parlando di grave “violazione del diritto marittimo”.Secondo il governo di Sofia sono state colpite due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria, nella zona economica esclusiva del Paese nel Mar Nero; una delle due sarebbe affondata, l’equipaggio risulta disperso. Sull’altra si è sviluppato un incendio ma chi era a bordo è riuscito a mettersi in salvo grazie all’intervento di una nave bulgara, ha sottolineato il premier.Radev ha chiarito che non si hanno notizie sulla prima nave: “Quello che è stato trovato è una barca ribaltata, tre zattere ribaltate e giubbotti di salvataggio, ma finora nessuna persona. Non è stato trovato nessuno della prima nave. L’equipaggio risulta disperso, come ho detto” ha aggiunto.Gli attacchi denunciati dalla Bulgaria, arrivano il giorno dopo che la Romania aveva riferito che una nave per il trasporto di grano aveva preso fuoco nei pressi della sua costa, con la morte di due membri dell’equipaggio: un attacco che l’Ucraina ha attribuito alla Russia.