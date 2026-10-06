“Da oggi l’accisa sul gasolio torna al livello ‘normale’ in vigore dal primo gennaio scorso, a 672,90 euro per mille litri, con un aumento di 50 euro per mille litri. Sui prezzi Eni l’effetto, Iva inclusa, è di sei centesimi al litro; sui prezzi medi nazionali, per ora, solo di due millesimi al litro. Nel frattempo, però, rincarano anche Gpl e metano”. Lo ha comunicato Staffetta Quotidiana.

Quanto al tetto ai prezzi, ieri risultavano essere 10.695, su un totale di oltre 21mila, i punti vendita con il prezzo della benzina sotto i due euro al litro. Questa mattina, 6 ottobre, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,043 euro al litro per la benzina (-5 millesimi rispetto a ieri), 2,244 euro al litro per il gasolio (+2), 0,763 euro al litro per il Gpl (+4) e 1,905 euro al kg per il metano (+2). Sulla rete autostradale, il prezzo medio self è di 2,054 euro al litro per la benzina (-8), 2,267 euro al litro per il gasolio (+1), 0,888 euro al litro per il Gpl (+1) e 1,837 euro al kg per il metano (+9).

Gasolio, torna l’accisa piena e subito scatta il rincaro. Ecco quanto costa oggi il diesel

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato i prezzi consigliati del gasolio di sei centesimi al litro, adeguando a 2,25 euro al litro il tetto al prezzo del gasolio introdotto lo scorso 28 settembre.

Rialzi anche sul Gpl, dopo l’aumento dei prezzi di importazione dall’Algeria: +1 centesimo al litro per Eni, Q8 e Tamoil.

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio, sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina e considerando tutti i circa 21mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy (rete stradale), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborate dalla Staffetta: benzina self service a 2,039 euro al litro (compagnie 2,012, pompe bianche 2,108), diesel self service a 2,233 euro al litro (compagnie 2,213, pompe bianche 2,278).

La benzina servita è a 2,176 euro al litro (con le compagnie a 2,190, le pompe bianche a 2,144), il diesel servito a 2,372 euro al litro (compagnie 2,390, pompe bianche 2,322). Il Gpl servito è a 0,755 euro al litro (compagnie 0,756, pompe bianche 0,753), il metano servito a 1,907 euro al kg (compagnie 1,897, pompe bianche 1,883), il Gnl a 1,865 euro al kg (compagnie 1,840 euro al kg, pompe bianche 1,880 euro al kg).