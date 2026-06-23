Conte: scettico su patrimoniale, feci studiare ipotesi, non funziona

Roma, 23 giu. (askanews) – “Sono perplesso e scettico sulla proposta di una patrimoniale. Quando ero a palazzo Chigi e dovevamo far ripartire il Paese ho fatto valutare questa ipotesi ma il dossier poi l’ho buttato nel cestino. Non ha funzionato in Svezia, in Danimarca, in Francia, Olanda, in Belgio e tanti altri paesi…. perché non funziona? Perché tu puoi anche dire che è una formula bellissima questa, ma innanzitutto il problema primo che abbiamo avuto è come fai a quotare il patrimonio?… Bisogna cercare di rendere sicuramente progressivo il nostro sistema ma nel segno dell’equità fiscale. Quello che oggi è un problema serio dell’Italia è che tutta la tassazione è su sull’Irpef”.Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervistato sul palco della kermesse del quotidiano La Verità, a Roma all’Acquario romano.