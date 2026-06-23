Sondaggi politici, il regalo di Trump a Meloni: dopo gli scontri col presidente Usa sale la fiducia nella premier

Un regalo inaspettato. Se gli attacchi di Donald Trump certificano il fallimento della politica estera dell’ultimo anno e mezzo di Giorgia Meloni, che ha puntato tutto sul presidente Usa, all’opposto fanno segnare anche un dato che non sorprende più di tanto: la fiducia degli italiani verso Meloni sale dopo lo scontro con Trump.

Gli attacchi e i contrattacchi tra i due leader hanno fatto risalire la fiducia degli italiani nella presidente del Consiglio, che guadagna due punti nel sondaggio dell’istituto Demopolis rispetto alla rilevazione di maggio: si passa dal 38% al 40%.

Sondaggi politici, con gli attacchi di Trump sale la fiducia in Meloni

Insieme a questo dato ce n’è un altro che spiega perché i due elementi sembrano legati tra loro. Non solo perché negli ultimi tempi il gradimento di Meloni era quasi sempre in calo o al massimo stabile, ma anche perché la stima dell’opinione pubblica italiana nel presidente Trump è crollata. In poco meno di un anno e mezzo dalla sua elezione, il dato è sceso dal 42% addirittura all’11%.

Un trend che riguarda gli ultimi 18 mesi e mostra come i consensi di Trump in Italia siano crollati dal giorno della sua elezione alla Casa Bianca a oggi. Come detto, lo scontro con il presidente Usa capovolge una tendenza che era ormai consolidata: tra il referendum costituzionale perso e la situazione economica derivante dalla crisi in Medio Oriente, la fiducia in Meloni si era ridotta. Ma ora l’inversione di tendenza viene evidenziata da una risalita di due punti nelle ultime 48 ore, grazie alle risposte decise date a Trump. Che fanno dimenticare, almeno a una parte degli elettori, l’anno e mezzo di posizioni fin troppo morbide nei confronti del presidente Usa.