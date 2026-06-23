Gaza, Conte: “Per rapporto Onu bambini presi di mira, Meloni agisca”

Roma, 23 giu. (askanews) – Lo avevamo già denunciato che c’era un genocidio in atto che non risparmiava i bambini, avevamo notizie che alcuni di questi bambini non erano caduti sotto le bombe o attacchi indiscriminati ma erano presi di mira con colpi da cecchini, ora ne abbiamo la riprova da parte di una commissione indipendente istituita dall’Onu. Oggi il problema è il solito: come mai chi parla di orgoglio nazionale, chi è al governo, non si assume la responsabilità di tutelare l’orgoglio nazionale, di riconoscere lo stato della Palestina, di introdurre sanzioni economiche e finanziarie, anche se tardivamente, contro Netanyahu e i suoi sodali, di strappare tutti gli accordi, memorandum, attenzione, addirittura di cooperazione militare oltre che di cooperazione economica con Israele, come mai non ritira quel ruolo e non rinnega quel ruolo di osservatore del Board of Peace che va su un cappellino Maga e che oggi va restituito al mittente, Trump?. Allora questo è orgoglio nazionale, tutto il resto sono chiacchiere”.Così il leader M5s Giuseppe Conte, a margine dell’incontro “Il giorno della Verità” organizzato all’Acquario Romano dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, ha commentato un rapporto della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite secondo cui le autorità e le forze di sicurezza israeliane hanno deliberatamente preso di mira i bambini palestinesi, commettendo genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra a Gaza.