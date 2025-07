Corea del Sud, nuovo arresto per l’ex presidente Yoon Suk-yeol

Seoul, 10 lug. (askanews) – Nelle immagini l’ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol che esce dal Tribunale centrale di Seoul e viene scortato al Centro di detenzione di Uiwang nella tarda serata di mercoledì 9 luglio. Il tribunale ha approvato un nuovo mandato d’arresto per l’ex leader caduto in disgrazia dopo il tentativo d’imporre la legge marziale il 3 dicembre scorso, azione che ha portato poi alla sua destituzione.Il deposto capo di stato non potrà quindi partecipare al processo che lo vede imputato per insurrezione, previsto presso la Corte distrettuale centrale di Seoul, arrivato alla sua decima udienza.È la seconda volta che l’ex presidente viene arrestato. La prima risale a gennaio scorso. A marzo il tribunale ha accolto la sua richiesta di revoca del primo arresto per motivi procedurali, anche se il suo processo per insurrezione è andato avanti.Dopo che l’impeachment di Yoon è stato confermato dal tribunale ad aprile, l’ex leader ha nuovamente rifiutato diverse convocazioni da parte degli investigatori, spingendoli a chiedere nuovamente la sua detenzione per garantirne la collaborazione. L’ultimo mandato d’arresto è stato emesso per il timore che potesse “distruggere le prove” del caso, ha dichiarato Nam Se-jin, un giudice anziano della Corte distrettuale centrale di Seoul.