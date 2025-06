Da Gaza a Milano, il viaggio di Adam per curarsi in Italia

Milano, 12 giu. (askanews) – Il piccolo Adam al-Najjar ha raggiunto l’Italia dopo aver lasciato la Striscia di Gaza insieme alla madre. L’undicenne palestinese è l’unico sopravvissuto della famiglia, insieme alla madre, a un un attacco aereo israeliano a Gaza il mese scorso, in cui hanno perso la vita il padre e nove fratelli.Adam ha lasciato la Striscia a bordo di un convoglio dell’Oms che ha girato queste immagini prima dell’evacuazione medica di 17 bambini e 52 accompagnatori verso l’Italia e di 16 bambini e 48 accompagnatori verso la Giordania.”Eravamo a casa, tutto era normale, poi hanno lanciato un missile contro il nostro edificio – ha raccontato Adam – è uscito del fumo, poi un altro missile ci ha colpiti e ha raso al suolo l’intero edificio. C’erano dei pannelli solari sul tetto, sono crollati tutti, ne sono rimasti solo uno o due. Tutti i miei fratelli sono morti, anche mio padre, che Dio abbia pietà di lui.””Se Dio vuole, completerò la mia cura, in Italia. Se Dio vuole, Dio mi guarirà e potrò vivere con la mia famiglia in Egitto, se Dio vuole; io e la mamma.”Adam ha delle fratture alle braccia, con anche lesioni dei vari nervi, e gravi ustioni su tutto il corpo a seguito dell’esplosione che ha colpito la sua casa di famiglia nella città di Khan Yunis il 23 maggio. Sua madre, la pediatra Alaa al-Najjar, era al lavoro quando la bomba ha colpito la casa. Ora sono arrivati a Milano dove Adam sarà curato all’ospedale Niguarda.