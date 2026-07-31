Dal 10 settembre X Factor 2026, il promo con giudici versione “manga”

Roma, 31 lug. (askanews) -Nasce oggi la lunga avventura di X Factor 2026: la conduttrice Giorgia e i giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi si mostrano – in versione un po’ murales un po’ “in carne ed ossa” – nel promo diffuso oggi sui social dello show Sky Original prodotto da Fremantle. È il promo che segna l’inizio del countdown verso l’esordio della nuova edizione, previsto per giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su NOW.A Giorgia, alle sue mani, alla sua voce e alla sua empatia, il compito di accogliere e poi di accompagnare sul palco i veri protagonisti dello show, le decine di talenti che arriveranno sul palco delle Auditions; ai quattro giudici al tavolo la missione più complicata, quella di giudicarli man mano per portare avanti una selezione serratissima che condurrà senza soste fino alla formazione delle squadre, quelle in cui saranno divisi i 12 concorrenti ufficiali al centro della gara di quest’anno.Nel promo, ideato e realizzato dalla Sky Creative Agency, i cinque artisti preparano il pubblico alle emozioni dello show. Settimana dopo settimana, tra Auditions, Bootcamp e Last Call prima e con i Live Show poi, la crescita dei talenti sarà costante, sorprendendo e conquistando il pubblico solo grazie alla loro voce. Sarà una stagione coinvolgente, un percorso appassionante tutto da seguire facendo il tifo per i 12 protagonisti sul palco: dal 10 settembre, per tutto l’autunno, ogni giovedì c’è solo X Factor.