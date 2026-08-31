Djokovic choc agli US Open: fuori al primo turno

Milano, 31 ago. (askanews) – Clamoroso a New York: Novak Djokovic esce al primo turno degli US Open. Il 39enne tennista serbo, quattro volte campione a Flushing Meadows e a caccia del 25esimo Slam, è stato battuto dall’argentino Mariano Navone dopo una battaglia durata 4 ore e 36 minuti.Djokovic era partito bene, ma con il passare delle ore sono emersi i problemi fisici. Stremato, ha chiesto più volte l’intervento del medico, ha cercato sollievo con il ghiaccio e durante la partita è arrivato anche a vomitare a bordo campo.”Ho pensato di mollare in campo. Il problema che ho è serio e devo capire cosa posso fare e dove posso arrivare”, ha ammesso Djokovic dopo la partita.Dopo essere riuscito a portarsi avanti nel match, il serbo è progressivamente crollato. Navone ne ha approfittato e nel finale ha dominato, mentre Djokovic appariva sconsolato davanti al pubblico dell’Arthur Ashe Stadium.Per Djokovic è invece un’eliminazione storica: non perdeva al debutto in un torneo dello Slam dagli Australian Open del 2006. E ora, per la prima volta dal 2018, è destinato anche a uscire dalla top 10 mondiale.