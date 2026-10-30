Educazione finanziaria: il punto dell’Edufin Index

Roma, 30 ott. (askanews) – Gli italiani faticano ancora a fare i conti con l’alfabetizzazione finanziaria e assicurativa. La quinta edizione dell’Edufin Index, promossa da “Fondazione Alleanza in memoria di Mario Gasbarri”, in collaborazione con la SDA Bocconi School of Management, scatta una fotografia chiara della situazione. Appena il 39% della popolazione raggiunge la sufficienza, mentre l’indice medio nazionale si ferma a 56 punti su 100. Dallo studio presentato a Roma, emerge un profondo divario tra chi investe (con una media di 60/100) e chi resta escluso (46/100), a cui si aggiungono i tradizionali divari di genere e generazionali, con un generale senso di incertezza verso il futuro che pesa sul benessere psico-finanziario dei cittadini.”La scarsa educazione finanziaria pesa tantissimo. Basti pensare ad alcuni dati: ci sono 1.100 miliardi fermi sui conti correnti bancari e appena 10 milioni di lavoratori iscritti alla previdenza complementare, che rappresentano neanche il 40% della forza lavoro. Un altro aspetto interessante è che nelle famiglie italiane si parla molto di spese e consumi il che è assolutamente corretto ma non si parla di risparmio. Sono tutti elementi che evidenziano un livello di educazione finanziaria ancora basso, mentre la consapevolezza finanziaria rappresenta un formidabile moltiplicatore di opportunità” ha dichiarato Giancarlo Fancel, Country Manager e Ceo di Generali Italia.Per invertire la rotta e portare la cultura finanziaria fuori dai libri e dentro la vita quotidiana, Alleanza Assicurazioni scende in campo con la tappa romana (29-30 ottobre in Piazza Sant’Emerenziana) della campagna itinerante “Rimetti il tuo futuro nel verso giusto”, un’occasione per incontrare direttamente i cittadini dopo il successo del Piano Nazionale che dal 2020 ha coinvolto oltre 550 mila persone.”Il tema della consapevolezza e della conoscenza della propria situazione finanziaria è sicuramente determinante. Nonostante i passi avanti compiuti grazie alle molteplici iniziative portate avanti, la situazione sta migliorando, ma c’è ancora molta strada da fare. Dove c’è consapevolezza, bisogna poi tradurre queste conoscenze in azioni e in comportamenti concreti, che sono quelli capaci di creare vero valore e di permettere ai cittadini italiani e alle famiglie di pianificare con oculatezza il proprio futuro” ha aggiunto Marco Oddone, Amministratore Delegato di Alleanza Assicurazioni.A chiudere la presentazione, il lancio ufficiale della nuova edizione del Premio Edufin Index “Donne che Contano” – in collaborazione con la piattaforma Rame – volto a premiare e sostenere i progetti del Terzo Settore impegnati sul fronte dell’autonomia economica femminile.