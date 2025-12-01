Ex Ilva, a Genova proteste e blocco stradale contro il “ciclo corto”

Genova, 1 dic. (askanews) – A Genova proteste dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano con un presidio permanente allestito dalle prime ore del mattino in piazza Savio, snodo fondamentale per la viabilità nel ponente cittadino; è stato bloccato il traffico con i mezzi da lavoro.I lavoratori, che protestano contro il “ciclo corto” e il possibile fermo degli impianti del Nord e chiedono l’arrivo nello stabilimento genovese di 200mila tonnellate di zincato da lavorare, hanno montato alcuni gazebo nella piazza e incendiato dei bancali di legno per scaldarsi, viste le basse temperature e le raffiche di tramontana in città. In piazza sono comparsi anche diversi striscioni indirizzati soprattutto al governo, tra cui “Urso bugiardo patentato”, “Meloni batti un colpo” e “Non vi faremo chiudere Ilva Genova”.A far scattare le nuove proteste, dopo l’occupazione della fabbrica e i blocchi stradali delle settimane scorse, l’esito negativo, secondo i sindacati, dell’incontro di venerdì scorso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.Armando Palombo, coordinatore della Rsu Fiom Cgil dello stabilimento Acciaierie d’Italia di Genova, ha spiegato: “Le novità sono negative rispetto alla partenza. Annunciano la conferma del ciclo corto, quindi a Genova vengono a mancare 200mila tonnellate di zincato da lavorare con tutti gli annessi e connessi. Ovviamente la cosa è ancora più grave perché non c’è una riduzione del personale al momento in cassa integrazione e la gente dovrebbe rimanere dentro a non fare praticamente nulla. Non è questo il nostro spirito. Un giorno a riposarsi fa piacere ma tre mesi ti mettono preoccupazione. Stiamo parlando di lavoratori 50enni che conoscono bene il loro mestiere e starsene tre mesi dentro a girare a vuoto non è nel nostro stile”.”Noi – ha concluso il sindacalista della Fiom Cgil – continuiamo la protesta e i blocchi ad oltranza, cioè fino a che qualche persona, il commissario, il ministro o il sottosegretario, ci garantiscono che torneranno qua le 200mila tonnellate di zincato da lavorare. È il minimo che chiediamo”.