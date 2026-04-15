Entra nel vivo l’inchiesta sulla frana che, il 25 gennaio scorso, ha colpito Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Dopo accurate indagini, il procuratore di Gela, Salvatore Vella, ha reso noto che, al momento, risultano indagate 13 persone, per accertare eventuali responsabilità nel disastro che ha causato oltre 1.500 sfollati.

Tra gli indagati, secondo quanto riferito in conferenza stampa, figurano anche i presidenti della Regione Sicilia in carica dal 2010 al 2026. Si tratta, come confermato dallo stesso Vella, di Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani.

Svolta nelle indagini sulla frana di Niscemi: la Procura indaga 13 persone, tra cui gli ultimi quattro governatori della Sicilia

Come spiegato dal magistrato, “la nostra attività d’indagine si sta concentrando su un periodo che va dal 2010 al 2026” e ha messo nel mirino “gli ultimi quattro presidenti della Regione siciliana, dirigenti della protezione civile, soggetti attuatori per il contrasto del dissesto idrogeologico e il responsabile dell’Ati che avrebbe dovuto realizzare i lavori dopo la frana del 1997”. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di disastro colposo e danneggiamento seguito da frana.

Lo stesso procuratore ha poi ricordato che lo smottamento avvenuto a Niscemi “è la frana più grande d’Europa” e che “già nel 1997 c’erano indicazioni precise sugli interventi da realizzare per prevenirla, ma non sono state attuate”. Inoltre, ha sottolineato che “nelle casse della Regione ci sono ancora 12 milioni di euro a disposizione per i lavori”.