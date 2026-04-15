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15/04/2026
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Redazione

Meteo: il maltempo abbandona l’Italia in favore di un clima dal sapore quasi estivo

Meteo: il maltempo abbandona l'Italia in favore di un clima dal sapore quasi estivo, con temperature ben al di sopra la media del periodo

Pubblicato il - Aggiornato il alle 11:04 di
Meteo: il maltempo abbandona l’Italia in favore di un clima dal sapore quasi estivo

Dopo le recenti fasi di instabilità che hanno caratterizzato il meteo italiano, il maltempo ha ormai le ore contate. Dopo giorni di precipitazioni, in alcuni casi anche nevose, è infatti in arrivo il bel tempo, che avrà il sapore di un primo assaggio d’estate.

A spiegare cosa sta accadendo è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it, secondo cui il quadro climatico è in evoluzione, anche se nelle prossime ore permarrà una certa instabilità sul Nord-Est, sulla fascia adriatica e al Sud. A causarla sono gli strascichi del vortice ciclonico che per giorni ha stazionato sull’Italia, ma che ormai si sta spostando verso il Nord Africa.

Meteo: il maltempo abbandona l’Italia in favore di un clima dal sapore quasi estivo

Già da domani, però, si assisterà a una rapida svolta, con il passaggio a una fase anticiclonica stabile e soleggiata. Entro venerdì si registrerà un’impennata delle temperature massime fino a 10 gradi, ben al di sopra della media del periodo (6-7 °C), con valori simili a quelli di fine maggio o inizio giugno.

L’unica eccezione potrebbe riguardare il Nord, dove una perturbazione attualmente presente tra Germania e Polonia potrebbe lambire l’Italia, portando al più qualche acquazzone isolato e di breve durata.

Insomma, il bel tempo — salvo sporadiche e occasionali precipitazioni — dovrebbe durare a lungo, regalandoci un 25 aprile e un primo maggio soleggiati e con temperature elevate.

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