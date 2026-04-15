Dopo le recenti fasi di instabilità che hanno caratterizzato il meteo italiano, il maltempo ha ormai le ore contate. Dopo giorni di precipitazioni, in alcuni casi anche nevose, è infatti in arrivo il bel tempo, che avrà il sapore di un primo assaggio d’estate.

A spiegare cosa sta accadendo è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it, secondo cui il quadro climatico è in evoluzione, anche se nelle prossime ore permarrà una certa instabilità sul Nord-Est, sulla fascia adriatica e al Sud. A causarla sono gli strascichi del vortice ciclonico che per giorni ha stazionato sull’Italia, ma che ormai si sta spostando verso il Nord Africa.

Meteo: il maltempo abbandona l’Italia in favore di un clima dal sapore quasi estivo

Già da domani, però, si assisterà a una rapida svolta, con il passaggio a una fase anticiclonica stabile e soleggiata. Entro venerdì si registrerà un’impennata delle temperature massime fino a 10 gradi, ben al di sopra della media del periodo (6-7 °C), con valori simili a quelli di fine maggio o inizio giugno.

L’unica eccezione potrebbe riguardare il Nord, dove una perturbazione attualmente presente tra Germania e Polonia potrebbe lambire l’Italia, portando al più qualche acquazzone isolato e di breve durata.

Insomma, il bel tempo — salvo sporadiche e occasionali precipitazioni — dovrebbe durare a lungo, regalandoci un 25 aprile e un primo maggio soleggiati e con temperature elevate.