Flotilla, nuovo abbordaggio delle imbarcazioni a 250 miglia da Gaza

Roma, 18 mag. (askanews) – L’esercito israeliano ha abbordato per la seconda volta le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, questa volta a circa 250 miglia nautiche da Gaza, in un’altra operazione in acque internazionali ritenuta illegale, come denunciano gli attivisti sui loro canali social.Secondo la Global Sumud Flotilla, 4 navi militari israeliane e 6 imbarcazioni veloci hanno accerchiato la flotta civile, su cui viaggiano persone provenienti da 40 paesi diversi. Secondo il sito che mostra in diretta la navigazione della missione umanitaria salpata nuovamente domenica dalla costa meridionale turca e composta da 54 imbarcazioni, le barche a vela intercettate sarebbero 10 (5 il cui abbordaggio è stato confermato e altrettante con cui è stata persa la comunicazione, secondo Thiago Avila, uno degli attivisti più noti). Il giornalista indipendente americano Alex Colston, al seguito della flotilla, ha confermato in un video che “le persone” delle imbarcazioni intercettate “vengono trasferite su una, forse due, fregate militari adibite a prigione”.Nelle immagini delle telecamere a circuito chiuso della Zio Faster si vede il momento dell’intercettazione.Sulla barca Kars-I-Sadabad viaggia anche l’inviato del Fatto Alessandro Mantovani e il deputato M5S Dario Carotenuto: secondo il tracker questa imbarcazione non è stata fermata. Tra i primi a condannare quello che ha definito come “l’ennesimo atto di pirateria”, è stata la Turchia, tramite il suo ministero degli Esteri. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di aver chiesto al Governo israeliano rassicurazioni sulle condizioni di trattamento degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla che potrebbero essere fermati dalle Idf.