Flotilla, rientrati Mantovani e Carotenuto: “Spogliati e malmenati”

Roma, 21 mag. (askanews) – Il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato M5S Dario Carotenuto sono i primi due italiani su circa 30 connazionali ad essere tornati in Italia dopo essere stati intercettati dalle forze israeliane a bordo della missione diretta a Gaza, Global Sumud Flotilla (GSF), in acque internazionali ed essere stati trattenuti in Israele e lì sottoposti – come hanno mostrato anche i video diffusi dalle stesse autorità israeliane – ad abusi e percosse.In un video pubblicato su Instagram dal Fatto, Mantovano e Carotenuto prima di arrivare a Fiumicino hanno denunciato: “Siamo ad Atene, siamo arrivati alle 2 di notte da Israele, dopo un pomeriggio passato nelle camere di sicurezza della polizia israeliana all’aeroporoto Ben Gurion”, ha detto il giornalista del Fatto Quotidiano.”E dopo una notte passata nei container della nave prigione insieme a tutti gli altri, abbiamo subito torture, violenze privazioni, io sono molto scosso, anche Alessandro, dolorante, ho preso un pugno in un occhio e Alessandro dei calci sulle gambe”, ha aggiunto il deputato 5stelle.Atterrati a Roma sono stati accolti dai famigliari e hanno raccontato nuovamente ai giornalisti le torture fisiche e psicologiche ricevute. “Siamo stati malmenati, spogliati, bagnati e ci hanno tolto le scarpe per farci passare la notte al freddo”, e “ci hanno fatto attraversare una ‘panic room’ dove siamo stati malmenati”, ha detto Carotenuto.Intanto l’organizzazione per i diritti umani e team legale Adalah ha ricevuto conferma ufficiale dal Servizio Carcerario Israeliano e dalle autorità statali sul rilascio di tutti gli attivisti della Global Sumud Flotilla (GSF) e Freedom Flotilla Coalition (FFC) precedentemente reclusi nel centro di detenzione di Ktziot. I volontari si trovano ora in viaggio verso i punti d’imbarco per l’espulsione dal Paese.(con immagini Facebook Stampa Romana e Instagram Fatto Quotidiano)