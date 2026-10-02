Fratoianni: proposta di Avs per patrimoniale e riforma radicale Irpef

Roma, 2 ott. (askanews) – Avs ha presentato agli alleati un pacchetto di riforma fiscale composto da due proposte, l’introduzione di una imposta patrimoniale e la riformulazione dell’Irpef.”Oggi abbiamo presentato un pacchetto fiscale, la restituzione fiscale – ha detto Nicola Fratoianni presentando la proposta con Angelo Bonelli – restituire ricchezza al lavoro, restituire ricchezza a coloro a cui è stata sottratta in questi anni da manovre anti-progressive, si tratta di correggere le storture che si sono determinate, intervenire sulle grandissime ricchezze”.Nel dettaglio la proposta si articola in “una imposta patrimoniale che riguarderà lo 0,1 % del Paese, 50 mila italiani su 60 milioni di persone”, ha spiegato il leader Avs “e una riforma radicale dell’Irpef, basta con gli scaglioni, basta con il fiscal drag, basta con misure anti-progressive”.”Una proposta che farà risparmiare sull’attuale carico fiscale a 41 milioni di italiani. Il 98 % degli italiani, chi guadagna fino a 90 mila euro all’anno, risparmierà qualcosa con questa proposta”, ha aggiunto.