Bollette, nuova stangata sul gas: è il “prezzo più alto di sempre”

Non c’è solo il caro carburanti a zavorrare le famiglie italiane. Ma anche i rincari delle bollette. Aumenta del 12,7% il prezzo del gas a settembre rispetto ad agosto. Lo comunica l’Arera ricordando che si tratta del valore della materia prima del “Servizio di tutela della vulnerabilità”. “Per il mese di settembre le quotazioni all’ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo” ha osservato l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente spiegando che per i 2,3 milioni di clienti nel Servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m) è pari a 78,80 euro a MWh.

Arera precisa che per settembre 2026, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo (la famiglia che ha consumi medi di gas di 1.100 metri cubi annui) è pari a 162,02 centesimi di euro per metro cubo (+12,7% su agosto), così suddiviso: spesa per la materia gas naturale: 87,47 centesimi di euro (pari al 53,99% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse; 5,83 centesimi di euro (3,60% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio. Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: 24,19 centesimi (14,93% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità. Spesa per oneri di sistema: 4,98 centesimi (3,07% del totale della bolletta) per gli oneri generali di sistema. Imposte: 39,55 centesimi (24,41% del totale della bolletta) per le imposte.

La protesta dei consumatori

Si conferma la stangata sui consumi energetici degli italiani, ha affermato il Codacons. La bolletta media del gas sale così a 1.782 euro annui (con consumi pari a 1.100 metri cubi annui) che, sommata agli 868,6 della luce, porta il conto totale per un utente vulnerabile a 2.650,6 euro. Rispetto a settembre 2025 le tariffe del gas per i vulnerabili risultano più elevate del +52%, pari ad un aggravio di spesa da +611 euro a utenza su base annua. Numeri che, purtroppo, confermano la stangata sui consumi energetici degli italiani denunciata da Codacons, che si aggraverà nel periodo invernale considerata la prossima accensione dei sistemi di riscaldamento nelle case degli italiani.

Speculazioni

“Prezzo lunare. Si tratta del prezzo più alto di sempre, nonostante la stagione termica inizi solo tra 15 giorni. Una speculazione dei mercati all’ingrosso, dato che il prezzo astronomico non dipende solo dall’incontro effettivo di domanda e offerta reale, ma soprattutto dal ruolo della finanza e dalla volatilità dei mercati”, ha spiegato Marco Vignola, vicepresidente dell’Unc.