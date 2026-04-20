Gaza, gli universitari: aprite i valichi, vogliamo poter studiare

Gaza, 20 apr. (askanews) – Nelle immagini la protesta di un gruppo di studenti universitari sfollati a Gaza City. Ragazzi e ragazze manifestano contro le restrizioni di viaggio nella Striscia di Gaza, dopo mesi di conflitto con Israele, che gli impediscono – lamentano – di continuare i loro studi all’estero.Alcuni studenti tengono in mano cartelli con la scritta; “Aprite i valichi… Salvate il futuro degli studenti” o “La prima protesta studentesca per gli studenti bloccati nella Striscia di Gaza”.”Siamo venuti oggi per fare appello alle autorità competenti e alle organizzazioni internazionali e umanitarie affinché considerino la nostra situazione con umanità e ci assistano nelle nostre procedure di viaggio attraverso i valichi di frontiera, sia attraverso l’evacuazione attraverso il valico di Kerem Shalom che attraverso il valico di Rafah, dice Nagham Abu Ghali, studentessa.”I nostri sogni si basano sugli attraversamenti, poiché il sistema educativo nella Striscia di Gaza è stato completamente smantellato e non siamo più in grado di proseguire i nostri studi online” aggiunge.”Aspetto da tre anni l’apertura del confine di Rafah. Rischio di perdere l’opportunità di continuare a coltivare il mio sogno e gli studi. Ora, come ogni studente qui, chiedo e pretendo da chi prende decisioni e da chiunque possa aiutarci di trovare una vera soluzione per noi. Vogliamo solo continuare a realizzare i nostri sogni e tornare a Gaza per ricostruirla come la vedevamo prima” afferma Riman Awad, un’altra studentessa.