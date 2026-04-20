Starmer: la nomina di Mandelson un errore, mi assumo responsabilità

Milano, 20 apr. (askanews) – Il primo ministro britannico Keir Starmer ha detto oggi in Parlamento di avere compiuto un “errore” nella nomina di Peter Mandelson. “Alla base di tutto ciò c’è stato anche un mio errore di valutazione”, ha affermato, aggiungendo che non avrebbe dovuto nominarlo.”Mi assumo la responsabilità di quella decisione e chiedo nuovamente scusa alle vittime del pedofilo Jeffrey Epstein, che sono state chiaramente deluse dalla mia scelta”, ha aggiunto.