Gaza, nuovi attacchi israeliani con decine di morti tra cui bambini

Gaza City, 3 apr. (askanews) – Immagini da Gaza City, dove si vedono palestinesi piangere i loro parenti morti in uno degli ultimi attacchi israeliani che ha colpito diverse case nel quartiere di Shujaiya, provocando almeno 15 morti, secondo la Protezione civile di Gaza.Nella notte, hanno riferito funzionari sanitari nell’enclave palestinese, governata da Hamas, almeno 55 persone, tra cui più di una decina di bambini, sono state uccise negli attacchi israeliani nella Striscia. Colpito anche il Sud: a Khan Younis i corpi di 14 persone sono stati portati all’ospedale Nasser, nove dei quali appartenenti alla stessa famiglia. Tra le vittime anche cinque bambini e quattro donne.Da quando sono riprese le operazioni nella Striscia di Gaza il18 marzo scorso, l’Idf ha spiegato che sta prendendo di mira alti funzionari politici di Hamas e comandanti militari di mediolivello, così come membri della Jihad islamica palestinese e di altri gruppi terroristici. Israele ha dichiarato di voler ridurre al minimo le vittime civili e ha accusato Hamas di essersi insediato nelle infrastrutture, tra cui case, ospedali, scuole e moschee. Ma il numero dei civili uccisi aumenta di giorno in giorno.