Grossi: l’Aiea può garantire che l’Iran non abbia l’atomica

Roma, 20 giu. (askanews) – Le ispezioni dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica sarebbero in grado di garantire che l’Iran non possa sviluppare un’arma nucleare: lo ha affermato il Direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, intervenuto alla riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell’Onu.”Una soluzione diplomatica è a portata di mano se c’è la necessaria volontà politica. Sono stati discussi gli elementi per un accordo. L’Aiea può garantire, attraverso un sistema di ispezioni a tenuta stagna, che in Iran non verranno sviluppate armi nucleari”, ha concluso.