Guterres: compagnie petrolifere trattano l’atmosfera come una fogna

Roma, 22 set. (askanews) – Le principali compagnie petrolifere mondiali stanno trattando l’atmosfera come una “fogna a cielo aperto”, ha affermato il Segretario generale dell’Onu, Antònio Guterres, in un duro attacco durante il suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.Guterres ha detto che i principali responsabili dell’inquinamento a livello mondiale hanno la responsabilità di fare di più per mitigare gli effetti della crisi climatica e i danni da loro stessi causati e ha definito il cambiamento climatico una minaccia esistenziale, al pari dell’intelligenza artificiale incontrollata e delle armi nucleari.