Guterres: in Cisgiordania lo “spettro della pulizia etnica”

Nazioni Unite, 22 set. (askanews) – Le violenze, gli sfollamenti e l’espansione degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata compromettono le prospettive di pace e sollevano lo “spettro della pulizia etnica”. È l’allarme del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, intervenuto in apertura del dibattito dell’Assemblea generale a New York.”Intanto, le violenze, gli sfollamenti e l’espansione degli insediamenti da parte di Israele nella Cisgiordania occupata stanno spianando con i bulldozer la strada verso la pace – afferma Guterres – e sollevando lo spettro della pulizia etnica. Non possiamo permettere che la soluzione dei due Stati scompaia davanti ai nostri occhi”.