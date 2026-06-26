Il leader di Hezbollah: Israele lasci il Libano incondizionatamente

Roma, 26 giu. (askanews) – Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha dichiarato che Israele “non ha altra scelta” se non quella di ritirarsi incondizionatamente dalle aree libanesi che ha occupato e ha respinto qualsiasi tentativo di normalizzazione nei rapporti tra i due Paesi.”Israele non ha altra scelta che ritirarsi completamente da ogni centimetro della nostra terra libanese… Israele deve andarsene incondizionatamente”, ha affermato in un discorso in tv rivolto a decine di migliaia di sostenitori in occasione dell’Ashura.Mentre sono in corso colloqui diretti a Washington tra funzionari libanesi e israeliani, Qassem ha affermato che il suo gruppo non accetterà “nessuna normalizzazione, nessuna cancellazione dello stato di ostilità, nessun guadagno per Israele e nessuna presenza parziale sul suolo libanese… Israele deve andarsene umiliato e sconfitto, ed è ciò che accadrà” ha aggiunto il leader di Hezbollah.