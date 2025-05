Il Qatar difende la scelta di regalare a Trump l’aereo presidenziale

Milano, 20 mag. (askanews) – Il primo ministro del Qatar ha difeso la decisione del suo paese di regalare al presidente degli Stati Uniti Donald Trump un aereo di lusso, un dono ampiamente criticato negli Stati Uniti, affermando che si è trattato di “uno scambio tra due paesi”. “Lo considero una cosa normale che accade tra alleati. E fondamentalmente, non so perché la gente ci pensi, che questo sia considerato corruzione o qualcosa con cui il Qatar vuole comprare influenza su questa amministrazione. Onestamente, non vedo alcuna ragione valida per questo”, ha affermato Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani.