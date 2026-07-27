Incendi in Spagna, Sanchez: già devastati oltre 170.000 ettari

Vall d’Uixo (Comunitat Valenciana), 27 lug. (askanews) – Il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez ha dichiarato che “l’emergenza climatica” sta “aumentando la diffusione e l’intensità degli incendi”, durante una visita a Vall d’Uixo, una città colpita dagli incendi nella regione di Valencia. Gli incendi hanno già devastato oltre 170.000 ettari di terreno in tutto il paese quest’anno, più di sei volte la superficie totale bruciata entro la stessa data del 2025, ha detto Sànchez ai giornalisti. Il premier ha spiegato che l’l’Aemet il servizio meteorologico statale per questa settimana, ha previsto l’arrivo una nuova ondata di calore.