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17/07/2026
11:51
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Redazione

Iran, esplosioni visibili nei cieli di Doha

Doha, 17 lug. (askanews) – Immagini provenienti da Doha mostrano intercettazioni nei cieli della capitale del Qatar, mentre si odono esplosioni sullo sfondo delle tensioni regionali. Poco prima, i residenti di Doha avevano ricevuto un avviso dalle autorità che segnalava un “elevato livello di minaccia alla sicurezza” e raccomandava di restare al riparo, secondo quanto riferito da giornalisti di Afp sul posto.

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