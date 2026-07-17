Iran, esplosioni visibili nei cieli di Doha

Doha, 17 lug. (askanews) – Immagini provenienti da Doha mostrano intercettazioni nei cieli della capitale del Qatar, mentre si odono esplosioni sullo sfondo delle tensioni regionali. Poco prima, i residenti di Doha avevano ricevuto un avviso dalle autorità che segnalava un “elevato livello di minaccia alla sicurezza” e raccomandava di restare al riparo, secondo quanto riferito da giornalisti di Afp sul posto.
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