Iran, la salma di Ali Khamenei alla Grande Moschea di Teheran

Teheran, 3 lug. (askanews) – La salma della Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, è arrivata alla Grande Moschea di Teheran nelle prime ore di questa mattina, dando il via alle cerimonie funebri per il leader che ha guidato l’Iran per 36 anni, ucciso il 28 febbraio scorso in un raid israeliano.Secondo quanto riportato dall’emittente Press Tv, il saluto pubblico al via oggi segue una cerimonia privata che si è tenuta ieri sera. Le autorità stimano che le cerimonie in programma da oggi fino al 9 luglio, quando Khamenei verrà sepolto nella sua città natale di Mashhad, attireranno tra i 15 e i 20 milioni di persone.Il presidente Masoud Pezeshkian ha invitato tutti gli iraniani, di ogni estrazione sociale, a partecipare alle cerimonie funebri: “Mentre l’eroico Iran si prepara a dare l’ultimo saluto al sincero servitore dell’Islam e della Rivoluzione, invito tutti, indipendentemente da etnia, religione, orientamento politico o convinzioni, a partecipare con entusiasmo, dignità e in numero storico, mostrando un’immagine duratura di unità nazionale e lealtà agli alti ideali dell’establishment islamico”.