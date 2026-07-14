Iran, presidente brasiliano Lula accusa Trump: su Hormuz fa il pirata

Roma, 14 lug. (askanews) – Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha accusato il collega degli Stati Uniti Donald Trump di comportarsi come un pirata per la proposta di imporre un pagamento sulle navi che attraversano lo Stretto di Hormuz, una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. “Oggi c’è un tweet del presidente Trump, un tweet in cui afferma che sbloccherà lo Stretto di Hormuz”, ha affermato Lula durante una visita all’Istituto Maua di Tecnologia, nello Stato di San Paolo. “Dice che va a sbloccare, ma per ogni nave che sblocca, il proprietario del petrolio deve pagargli il 20% per farla uscire dallo Stretto. Un tempo, questo si chiamava pirateria”. “Una grande potenza come gli Stati Uniti – che ha combattuto a lungo contro la pirateria – non può ora trasformarsi in un pirata. Non dovrebbe chiedere un pagamento”, ha concluso Lula.