Israele scontri tra polizia e ultra-ortodossi contrari alla leva

Kfar Yona, 19 ago. (askanews) – Ci sono stati scontro tra le forze israeliane e i dimostranti ultra-ortodossi che hanno bloccato le strade Kfar Yona cittadina a nord di Tel Aviv per protestare contro la coscrizione obbligatoria degli studenti di seminario. I disordini seguono l’arresto di due obiettori di coscienza e la pressione del governo per porre fine alle esenzioni militari di lunga data per la comunità ultra-ortodossa, una questione profondamente divisiva resa ancora più urgente dalla guerra in corso a Gaza e dalla crescente pressione sui riservisti dell’esercito.Si va infatti verso la chiamata di circa 60.000 riservisti da parte dell’esercito israeliano, nell’ambito del piano di occupazione di Gaza annunciato dal governo di Israele. I riservisti avrebbero almeno due settimane prima di dover presentarsi in servizio. Il numero di riservisti richiamati si aggiunge alle decine di migliaia di riservisti attualmente in servizio nell’esercito.