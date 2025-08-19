La carcassa di una balena spiaggiata a Tijuana in Messico

Tijuana, 19 ago. (askanews) – Una grande balena si è spiaggiata nella meta turistica messicana di Tijuana, in Baja California.La carcassa ha attirato molti curiosi sulla spiaggia messicana accorsi per scattare foto e girare video.Le autorità comunali hanno fatto sapere che la balena era già morta quando è arrivata sulla spiaggia e hanno annunciato l’attivazione del protocollo per i mammiferi marini spiaggiati, in coordinamento con il Procuratore Federale per la Protezione Ambientale, che prevede la pronta rimozione dell’animale.