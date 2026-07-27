La fibra Open Fiber arriva all’Istituto La Salle di Milano

Milano, 27 lug. (askanews) – La fibra ottica è sempre più presente anche nelle scuole, dove rappresenta un supporto per la didattica digitale e per i servizi destinati a studenti, famiglie e personale. È il caso dell’Istituto San Giuseppe La Salle di Milano, nel quartiere di Crescenzago, che ha recentemente adottato una connessione FTTH realizzata sulla rete di Open Fiber.Un intervento pensato per rispondere alle esigenze di una realtà che ogni giorno accoglie bambini e ragazzi, ma che ospita anche una foresteria. A spiegare le caratteristiche della nuova infrastruttura è Giulia Spampinato, Field Manager di Open Fiber: “La fibra ottica rappresenta sicuramente un cambiamento importante per il nostro Paese. Abbiamo già cablato oltre 17 milioni di unità immobiliari, con una presenza capillare anche nelle grandi città, come Milano, ma senza dimenticare i piccoli borghi e le periferie. La rete in fibra ottica di Open Fiber è un vero moltiplicatore di opportunità, come dimostra anche l’esperienza di questo istituto”.La scelta di dotarsi della fibra nasce dall’esigenza di superare i limiti della precedente connessione e garantire una maggiore stabilità ai servizi digitali utilizzati quotidianamente dall’istituto. Ne parla il Direttore dell’Istituto San Giuseppe La Salle, Fratel Gianluigi Osnato: “Abbiamo scelto di investire nella fibra dopo l’esperienza del Covid e l’utilizzo della didattica a distanza. Ci siamo resi conto che la connettività che avevamo a disposizione in precedenza rappresentava un grande limite, creando un importante svantaggio di partenza. Per questo, appena è stato possibile e le risorse economiche lo hanno consentito, abbiamo deciso di puntare sulla fibra e di cogliere questa opportunità di innovazione”.La nuova connessione supporta le attività didattiche attraverso registri elettronici, piattaforme per l’apprendimento, contenuti multimediali e strumenti di comunicazione con le famiglie. A raccontare l’esperienza della scuola è Paola Trombini, coordinatrice della scuola primaria: “L’utilizzo della fibra in questi momenti, in cui tutti i bambini utilizzano contemporaneamente i propri tablet, ha migliorato davvero molto la qualità del lavoro didattico. In passato, per svolgere le stesse attività, eravamo spesso costretti a ricorrere anche agli hotspot dei nostri telefoni cellulari, con evidenti difficoltà nella gestione della connessione”.I benefici della connessione riguardano anche la foresteria dell’istituto. Gianguido Bellino, ex residente della foresteria, racconta come una rete più stabile abbia facilitato il lavoro da remoto, le videochiamate e l’accesso ai servizi online: “Da quando è arrivata la fibra la situazione è migliorata notevolmente: la gestione dei documenti è diventata immediata, le chiamate sono più fluide e ho potuto lavorare da casa”.Quello dell’Istituto San Giuseppe La Salle è uno degli esempi di come la diffusione della rete in fibra ottica, realizzata da Open Fiber, possa trovare applicazione anche in contesti educativi e comunitari, supportando le attività quotidiane della scuola e dei suoi utenti.