“Lago America” al posto di Ontario, i canadesi: Trump fa il bullo

Toronto (Ontario), 28 ago. (askanews) – Davanti allo skyline di Toronto, traghetti, oche e turisti continuano a muoversi sul Lago Ontario. A Washington, Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per rinominarlo “Lake America” nei riferimenti ufficiali del governo federale Usa, nel pieno dello scontro commerciale con il Canada.Il premier canadese Mark Carney ha respinto subito la decisione: il nome, ha scritto, ha più di 400 anni e deriva da una parola Wendat. Per i canadesi, ha aggiunto, quel lago si chiama Lake Ontario, “allora, oggi e sempre”.Sulle rive di Toronto, prevalgono irritazione e sarcasmo. Mark Weicker, Kitchener, dell’Ontario: “E’ il tipico Trump. Si comporta da bullo, provoca, antagonizza, cerca di farti saltare i nervi perché tu abbia una reazione viscerale, emotiva, e ti venga voglia di strangolarlo”.Heather Corrigan, da Toronto (provincia dell’Ontario): “Non penso che abbia alcun diritto di commentare il nome di un lago che non si trova entro i confini del suo Paese. È una fantasia interessante, suppongo, ma non vedo perché dovrebbe commentare una cosa che non ha niente a che fare con lui”. “La maggior parte delle persone di Toronto troverebbe ridicola l’idea di rinominare il Lago Ontario. Non credo che lo accetterebbero. È una specie di scherzo sciocco. Penso che la maggior parte delle persone non la prenderebbe sul serio”.Jake Marchuk, dall’Alberta, Canada: “Non penso che significhi granché, a dire il vero. Sta solo cercando di provocarci, di farci arrabbiare, di portarci a detestarlo ancora di più”.Megan Smith, dal New Jersey, Stati Uniti: “Nessuno finirà davvero per chiamarlo Golfo d’America o Lake America o quello che è. Non lo so davvero, sinceramente, perché non significa niente e nessuno lo seguirà. Lo fa solo sembrare stupido”.