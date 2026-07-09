Le immagini del revolver regalato da Erdogan ai leader Nato

Milano, 9 lug. (askanews) – Nelle immagini diffuse dalla presidenza lituana è stato mostrato il revolver regalato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan a ciascun leader della Nato, al termine del vertice di Ankara.Nel cofanetto una pistola personalizzata con il nome, sei proiettili e una nota che esenta tali armi dai controlli all’esportazione.Nota che non sarebbe bastata a superare la legge britannica che ne vieta l’importazione, secondo quanto detto dal premier britannico Starmer che ha fatto sapere di aver dunque dovuto rifiutare il dono.La pistola è stata regalata anche alla presidente del Consiglio Meloni; riportata in Italia secondo le procedure del caso, come riferiscono fonti di Palazzo Chigi, è stata protocollata e affidata all’ufficio del cerimoniale di Stato come tutti i doni istituzionali ricevuti dalla presidenza del Consiglio.